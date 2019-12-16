العراق.. اتساع الاحتجاجات جنوبا والمفوضية تطالب بوقف الاغتيالات

أفاد ناشطون مدنيون عراقيون باتساع رقعة التظاهرات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية الرافضة للتحركات الأخيرة للأحزاب بشأن تنصيب رئيس جديد للوزراء.

وشهدت التظاهرات مشاركات كبيرة من طلاب المدارس والجامعات تخللتها شعارات تطالب برحيل الحكومة والأحزاب. كما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية وميادين في محافظتي البصرة وذي قار وسط نداءات لزعماء العشائر بمشاركة جماهيرية واسعة لدعم التظاهرات.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وطالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الأجهزة الأمنية الحكومية ببذل الجهود لوضع حد لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين عزلا والقبض على منفذيها وإحالتهم إلى القضاء.

موضوع يهمك دفعت مدينة مصراتة، التي تضمّ أقوى المليشيات المسلّحة، بقوات كبيرة وتعزيزات عسكرية ضخمة لمواجهة الجيش الليبي، بعد تقدمه... مصراتة تستنفر ميليشياتها وترسلها للقتال ضد الجيش بطرابلس المغرب العربي

وأشارت المنظمة إلى أن جرائم الاغتيال التي طالت مؤخرا ناشطين وإعلاميين في بغداد وعدة محافظات جنوبية قد تصاعدت بشكل خطير بالإضافة إلى الاختطاف والتهديد واستهداف ناشطين من خلال تفجير سياراتهم بالعبوات الناسفة.

ولم تجد دعوات وقف القتل والخطف آذانا صاغية عند منفذيها، والحكومة لم تتمكن من وقفها رغم وعودها، وتحدثت الأنباء في بغداد عن اغتيال الناشط حقي إسماعيل العزاوي في حي الشعب شمال شرقي العاصمة برصاص مجهولين بعد عودته لمنزله من ساحة التحرير.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

اغتيال العزاوي سبقه بساعات قليلة تشيع جنوب غربي بغداد للناشط محمد جاسم الدجيلي قتل هو الآخر على أيدي مجهولين في شارع فلسطين بعد مغادرته ساحة التظاهرات ومعه شخصان، الدجيلي أثار غضب قتلته نشاطه في توزيع الطعام والشراب على المحتجين.

ولم يتوقف الأمر عند العزاوي والدجيلي بل طالت محاولة اختطاف فاشلة ناشطين قرب ساحة التحرير هما حسن خليل وزمان الموسوي تمكنا من الإفلات منها.

وأفاد ناشطون بأن العصابات المسلحة تنشط أيضا في المحافظات الجنوبية ضد الناشطين فقد سجلت محافظة الديوانية انفجار سيارة بعبوة ناسفة تعود للناشط ثائر كريم الطيب نجا منها الطيب متأثرا بجراح نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت وفق تقرير لها من تداعيات استمرار القتل المتعمد والخطف والاعتقال العشوائي ضد المتظاهرين المناهضين لمنظومة الحكم واعتبرتها انتهاكات صارخة.