شاهد.. السيستاني يستقبل عدداً من جرحى الجيش العراقي

في أحدث ظهور إعلامي له، استقبل المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، الاثنين، عدداً من جرحى الجيش العراقي.

وكان ممثل السيستاني أكد، الجمعة الماضية، أن استقرار البلاد رهن بحصر السلاح في يد المؤسسات الشرعية. وندد بقتل وخطف المحتجين في الآونة الأخيرة، وحث الدولة على السيطرة على استخدام الأسلحة.

كما دعا، في خطبة الجمعة، عبر ممثله في مدينة كربلاء، القوات المسلحة إلى أن تظل مهنية وموالية للدولة وبعيدة عن النفوذ الأجنبي.

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واعتبر أن المعركة الحالية في العراق يجب أن توجه إلى الإصلاح، قائلاً: "من هزم داعش قادر على قيادة معركة الإصلاح في العراق".

وفيما يتعلق بالتظاهرات، قال ممثل السيستاني إن معظم المحتجين متمسكون بالسلمية. كما دان الاعتداء على المتظاهرين السلميين على جسر السنك في بغداد قبل أيام، فضلاً عن مهاجمة وقتل وخطف المحتجين.