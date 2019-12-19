آخر فرصة.. اتفاق الكتل على موعد تسمية رئيس وزراء العراق

قال مشرعون عراقيون اليوم الخميس إن جمودا سياسياً في مجلس النواب يعطل اختيار رئيس وزراء مؤقت، وهو ما يعني أن الزعماء سوف يفوتون موعدا نهائيا لتسمية من سيخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وبالتالي إطالة أمد حالة الاضطراب في أنحاء البلاد.

وأكد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني لشبكة رووداو الإعلامية أن رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل اتفقوا على تأجيل إسناد منصب رئاسة وزراء العراق الجديد إلى يوم الأحد المقبل.

وقُتل أكثر من 450 شخصا، معظمهم من المتظاهرين السلميين وبعض أفراد قوات الأمن، منذ بدء موجة احتجاجات شعبية في العراق أول أكتوبر/تشرين الأول.

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ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بإصلاح النظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدا بشكل كبير ويتسبب في إفقار معظم العراقيين.

وأحدثت الاحتجاجات هزة في العراق بعد عامين من الهدوء النسبي الذي أعقب هزيمة مقاتلي تنظيم داعش.

وتسببت النزاعات بين الأحزاب السياسية التي تتشبث بالسلطة في تأجيج الأزمة بما يهدد بمزيد من الاضطرابات مع نفاد صبر المحتجين.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الشهر الماضي تحت ضغط من الشارع لكنه بقي في منصبه لتصريف عمل الحكومة. وينقضي اليوم الخميس الموعد النهائي لتسمية بديل له، بموجب الدستور.