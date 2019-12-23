العراق.. مقتل جنديين بانفجار سيارة ملغومة في الأنبار

قال الجيش العراقي إن سيارة متوقفة على جانب طريق انفجرت في محافظة الأنبار بغرب العراق في الصباح الباكر اليوم الاثنين بالقرب من منطقة كانت يوما المعقل الأخير لتنظيم داعش في البلاد مما أدى لمقتل جنديين وإصابة ضابط.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلي التنظيم شنوا هناك سلسلة هجمات منذ فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017 وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غربي بغداد وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وقال الجيش في بيان "البحث ما زال مستمرا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي".

وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا في سبتمبر أيلول بعد إغلاق استمر ثماني سنوات. ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية التي كانت معقلا لداعش أيضا.