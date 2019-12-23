5 قضاة ومستشاري دولة أعضاء مجلس مفوضية انتخابات العراق

أعلنت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، أسماء القضاة المشرفين على مفوضية الانتخابات.

في التفاصيل، أعلنت الوكالة أنه وبعد إجراء القرعة من قبل مجلس القضاء الأعلى تم اختيار القضاة عباس فرحان حسن، وجليل عدنان خلف، وعامر موسى محمد، وفياض حسين ياسين، وعلي رشيد، ومستشاري الدولة إنعام ياسين محمد، وفتاح محمد ياسين، كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات، بحسب بيانها.

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كما فاتح القضاء مجلس القضاء في إقليم كوردستان لإرسال مرشحين تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في القانون لتمثيل محافظات إقليم كوردستان.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى الاثنين، في بيان له اعتراضه على تواجد القضاة في مفوضية الانتخابات، كون مجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة، بحسب تعبيره.

وأكد أنه "قرر تقسيم المناطق الاستئنافية إلى مجموعتين وتجري القرعة لاختيار المرشحين الخمسة من القضاة إلى مجموعتين".



المادة الثالثة واختيار القضاة

يشار إلى أن المادة الثالثة من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي شرعه مجلس النواب مطلع ديسمبر/كانون الأول، تنص على أن يتكون مجلس المفوضين من 9 أعضاء وهم: 5 من قضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

واثنان من قضاة الصف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم.

واثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصراً والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

كما يتم اختيار المذكورين سابقا بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات.

كذلك يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء الـ9.

اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات

يذكر أن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، كان أعلن الأحد أنه سيتم اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات.

وذكر بيان لمجلس القضاء، أنه سيتم اختيار أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين.

وأضاف أن إجراء القرعة سيتم من قبل القضاة في مقر مجلس القضاء الأعلى.

بدورها، أصدرت المحكمة الاتحادية، الأحد، بيانا بشأن تحديد الكتلة الأكبر في مجلس النواب لاختيار مرشح رئاسة الوزراء المقبل.