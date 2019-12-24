الصدر: قانون الانتخاب الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن تمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد يحقق مطلباً آخر من مطالب الشعب العراقي. وأضاف الصدر أن قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة.

وتابع الصدر في تغريدة على "تويتر": "ننتظر بفارغ الصبر أن تكون مفوضية الانتخابات مفوضية نزيهة ومستقلة بحق ولن نسمح بغير ذلك.. ولفت إلى أن "مرشح الشعب سينتصر".

كان مراسل "العربية"، أفاد في وقت سابق الثلاثاء، بتمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد.

موضوع يهمك ذكر الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء أن قواته تستخدم القوة القانونية المشروعة وتحمي المتظاهرين في الساحات، موضحاً أنه لا... الجيش اللبناني: لن ننسحب ونترك المتظاهرين بالشوارع العرب و العالم

وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولاً إلى المادة 21.

وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف الكردستاني، حيث صوت البرلمان بعد انسحاب النواب الأكراد والتحالف الكردستاني.

وتنص المادة 15 على نوعية الترشح للانتخابات بقائمة واحدة أو عدة قوائم أو الترشح الفردي، فيما تتضمن المادة 16 على تقسيم العراق إلى دوائر متعددة وليس دائرة انتخابية واحدة وهي مطالب المتظاهرين التي تلخصت بتأييد الترشيح الفردي والدوائر المتعددة.

كان مراسل "العربية" و"الحدث" في بغداد أفاد أن جلسة البرلمان العراقي التي كانت مقررة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات تم تأجيلها لساعات لعدم اكتمال النصاب.

يأتي ذلك فيما أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.