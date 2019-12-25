انفجارات تهز الموصل.. قتيلان و5 جرحى من الجيش العراقي

أفاد مصدر أمني عراقي، لـ"العربية"، الأربعاء، بسقوط قتيلين وخمسة جرحى جميعهم من الجيش العراقي، بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرقي الموصل.

موضوع يهمك قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن تمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد يحقق مطلباً آخر... الصدر: قانون الانتخاب الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة العراق

يأتي ذلك فيما تعيش مدن عراقية على وقع الاحتجاجات يومياً، حيث أقدم المتظاهرون العراقيون مجدداً، الثلاثاء، على قطع طرقات ومواصلة إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة.

وبمجرد أن تم تداول اسم محافظ البصرة، أسعد العيداني، انتفض المحتجون في المحافظة النفطية الجنوبية.

وقطعت أيضاً الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوباً، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع، الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.