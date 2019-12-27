شاهد.. سحب الدخان ترتفع بمحيط وزارة الدفاع العراقية

أفاد مراسل العربية/الحدث، الجمعة، بنشوب حريق ضخم بمحيط وزارة الدفاع العراقية، داخل المربع الرئاسي الحكومي في المنطقة الخضراء ببغداد.

وفي حين شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من المكان، أفاد مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أن "حريقاً ضخماً نشب على حافة نهر دجلة قرب جسر الجمهورية داخل المنطقة الخضراء"، من دون مزيد من التفاصيل.

#حريق ضخم في محيط وزارة الدفاع داخل المنطقة الخضراء#العراق pic.twitter.com/qR2j5QDJi3 — mostafa Alraad مصطفى الرعد (@mostafa_Alraad) December 27, 2019

يذكر أن المنطقة الخضراء تعد من أكثر المناطق تحصيناً في العاصمة العراقية بغداد، نظراً لكونها تضم مقرات دولية وحكومية إلى جانب سفارات دول كبرى أهمها الولايات المتحدة وبريطانيا.

وشهدت الساحات المحيطة بالمنطقة الخضراء، تظاهرات حاشدة ومتواصلة منذ الأول من أكتوبر، انطلقت احتجاجاً على الفساد والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية، لتتحول لاحقاً إلى مطالبة برحيل الطبقة السايسية وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الأحزاب والمحاصصة، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

واصطدمت القوات الأمنية في عدة محطات بعدد من المتظاهرين، كما دعتهم إلى الابتعاد عن المنطقة الخضراء، وعدم قطع الطرقات والجسور الرئيسية في العاصمة.