نائب عراقي انسحب من تحالف البناء: إيران تحكم العراق

بعد أن أعلن انسحابه الأحد من تحالف البناء (الذي يشغل نحو 150 من أصل 329 مقعدا في البرلمان، ويتزعمه هادي العامري ونوري المالكي)، اعتبر النائب العراقي النائب المستقل علي الصجري أن إيران تتحكم بخيارات هذا التحالف، معتبراً أنها تحكم العراق.

وأوضح الصجري في مقابلة مع العربية.نت السبت أنه انضم في البداية إلى تحالف البناء لأنه تصور أنه تجمع وطني عابر للطوائف، إلا أنه اكتشف لاحقاً أن جهات خارجية تتحكم بقراراته.

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تحالف البناء توجيهات إيران

كما أشار إلى أنه اكتشف أن قرارات التحالف وقياداته تتخذ بتوجيه إيراني، مضيفاً "علمت مؤخرا أن النقاشات والحوارات بين أعضاء تحالف البناء كانت تدار من قبل إيران بشكل مباشر". وأضاف أنه كعراقي لا يمكن أن يقبل بهذا الأمر لأن فيه انتهاكا للسيادة العراقية.

وعن دور، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني في العراق، قال الصجري إنه لم يلتق به أثناء تشكيل تحالف البناء، لكنه اكتشف لاحقاً أن سليماني وإيران هما من يديران دفة تحالف البناء، فقرر الانسحاب.

كما أوضح أن عدة دول تتدخل في العراق بنسب محدودة، غير أن إيران تتحكم بقرار البلد فعلياً، لا بل اعتبر أنها تأمر الرئاسات، ماعدا رئاسة الجمهورية المتمثلة بشخص الرئيس برهم صالح.

وأشاد النائب العراقي بموقف رئيس الجمهورية الذي رفض تكليف مرشح البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة.

مع المتظاهرين

أما عن سبب عدم انضمامه لتحالف آخر منذ البداية، فاعتبر الصجري أنه لو انضم لتحالف آخر، لكان الحشد اتخذ قرارات قاسية وخطيرة تجاه من يمثلهم كنائب في محافظة صلاح الدين ولربما منعهم من العودة إلى مناطقهم وديارهم، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أكد أنه ذاهب إلى ما وصفه بـ "تحالف الجماهير المنتفضة ضد هذه القوى التي أودت بهذا البلد إلى المأزق الحالي".

كما شدد على أنه ملتزم بإرادة الشعب ويقف مع المتظاهرين ومطالبهم، موضحاً أنه لطالما ناشد بتحسين الأوضاع المعيشية في العراق، ووقف التدخلات الخارجية. وقال إن إرادة الشعوب هي التي تنتصر، لأنها أقوى من أي إرادة أخرى.

وعن خطف الناشطين وقتلهم، أكد الصجري أنه يجب على القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع اتخاذ موقف شجاع، ومصارحة الشعب العراقي بمن قتل هؤلاء الشباب، قائلاً: "من هو هذا الطرف الثالث الذي تحدث عنه الأمن، فليوضح لنا".