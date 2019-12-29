العراق يكثف قواته حول قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار

قال مسؤول عسكري عراقي، الأحد، إن بلاده عززت الإجراءات الأمنية حول قاعدة عين الأسد الجوية مترامية الأطراف في صحراء محافظة الأنبار غرب البلاد، وتستضيف قوات أميركية، وذلك عقب سلسلة هجمات.

قال اللواء الركن، رعد محمود، لـ"أسوشييتد برس" إن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجهة الواقفة وراء هجمات لم يعلن عنها استهدفت قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك هجوم في وقت سابق هذا الشهر سقطت فيه 5 صواريخ داخل قاعدة عين الأسد.

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وقُتل متعاقد دفاعي أميركي، الجمعة، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية بالقرب من كركوك، حيث تتمركز قوات أميركية. كما أصيب عدد من الجنود الأميركيين والعراقيين.

وقال مسؤولون أميركيون إن الهجوم شهد إطلاق ما يصل إلى 30 صاروخاً.

واتهم المسؤولون ميليشيات مدعومة من إيران بشنّ تلك الهجمات.

يشار إلى أن العراق يشهد اضطرابات منذ الأول من أكتوبر الماضي، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي خلَّفت أكثر من 450 قتيلاً.

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ودفعت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أواخر الشهر الماضي.

في هذه الأثناء، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، بدء عملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" في 5 مناطق بالبلاد.

تغطي المرحلة الثامنة من العملية، والتي تحمل اسم "إرادة النصر"، مناطق في محافظات الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين والجزيرة.

أعلن العراق هزيمة تنظيم "داعش" قبل عامين، لكن المسلحين ما زالوا ينفذون هجمات متقطعة في أجزاء من البلاد.