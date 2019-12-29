عبدالمهدي غاضب.. وإسبر: أطلعناه قبل الضربات بنصف ساعة

قالت شبكة "سي إن إن" CNN الإخبارية الأميركية، الاثنين، أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أبلغ رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، قبل نصف ساعة من تنفيذ عملية القصف ضد ميليشيات حزب الله المدعومة من إيران، كما أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، كان على علم بالعملية.

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وأطلع وزير الدفاع إسبر الرئيس ترمب، يوم السبت، قبل تنفيذ هذه العملية للحصول على موافقة الرئيس، وفقاً لمسؤول أميركي مطلع على العملية. كما أن وزير الدفاع أبلغ رئيس الوزراء المستقيل عبدالمهدي قبل تنفيذ العملية بنصف ساعة.

يأتي ذلك فيما وجَّه رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية، عادل عبدالمهدي، بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، وذلك بعد استهداف الطيران الأميركي لمقرين لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار، وأسفرت العملية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات.

وقال عبدالمهدي إنه أبلغ وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، رفضه الشديد لقصف مقار تابعة للحشد الشعبي في العراق، فيما اعتبر المرجع الشيعي، عمار الحكيم، أن القصف الأميركي انتهاكاً سافراً للسيادة، وطالب الحكومة بموقف حازم.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشنّ غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية، وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بارتفاع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25، بينهم 3 ضباط إيرانيين كما أصيب نحو 50 آخرون من عناصر الحشد الشعبي العراقي جراء القصف الأميركي.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.

خطورة حزب الله العراقي

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي، جوناثان هوفمان، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الدفاع إن "الضربات الأميركية على مواقع كتائب حزب الله جاءت رداً على هجمات متكررة شنتها الكتائب على قواعد عراقية تضم قوات التحالف".

وأضاف أن "الهجمات التي شنتها كتائب حزب الله مؤخراً تشمل هجوماً على قاعدة عراقية قرب كركوك أسفر عن مقتل مواطن أميركي".