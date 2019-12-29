رئيس العراق يؤكد على احترام إرادة الشعب في الإصلاح

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، الأحد، على احترام إرادة الشعب في الإصلاح ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية.

وجاءت تصريحات صالح خلال استقباله في قصر السلام بالعاصمة بغداد، السفير الياباني لدى العراق، ناوفومي هاشيموتو، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا العلاقات الثنائية بين العراق واليابان، وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار.

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هذا ورفض صالح، الخميس، تكليف مرشح تحالف البناء المدعوم من إيران، محافظ البصرة، أسعد العيداني، لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح لا يحظى بتأييد المتظاهرين.

وعلى خلفية موقفه، فقد تعرض صالح لضغوط كبيرة من القوى السياسية في تحالف البناء، التي اتهمته بخرق الدستور والحنث باليمين، وطالبت البرلمان بمحاسبته.