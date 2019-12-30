بعد ضربة واشنطن.. الحلبوسي يدعو لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف

دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين، لحماية البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف في العراق، وذلك بعد ساعات من استهداف أميركي لمواقع تابعة لميليشيات حزب الله المدعومة من إيران في العراق، نتج عنها مقتل 25 وإصابة نحو 50 آخرين.

الحلبوسي دعا جميع الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وعدم التصعيد لأي سبب.

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كما دعا رئيس مجلس النواب العراقي لأن تكون جميع القوات في العراق تحت إمرة القوات المسلحة.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال العراقية، عادل عبدالمهدي، وجَّه بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني، وذلك بعد استهداف الطيران الأميركي لمقرين لميليشيات حزب الله العراقي في الأنبار.

موضوع يهمك قالت ميليشيا الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، إن الغارات الأميركية استهدفت 7 مواقع، وأدت إلى مقتل أبوعلي الخزعلي، آمر... من هو أبوعلي الخزعلي الذي قتلته ضربات واشنطن بالعراق؟ العراق

وقال عبدالمهدي إنه أبلغ وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، رفضه الشديد لقصف مقار تابعة للحشد الشعبي في العراق، فيما اعتبر المرجع الشيعي، عمار الحكيم، أن القصف الأميركي انتهاكاً سافراً للسيادة، وطالب الحكومة بموقف حازم.

كما حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عبر تغريدة له على موقع "تويتر"، الاثنين، من مخاطر تأجيج الحرب بين واشنطن وطهران، وكذلك مخاطر زجَّ العراق في هذه الحرب، محذراً من أن أي طرف سيحاول زجّ العراق بالحرب سيكون عدواً للشعب.