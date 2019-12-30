روسيا تدين تبادل الهجمات بين أميركا وحزب الله العراقي

اعتبرت روسيا، الاثنين، أن القصف الصاروخي على قاعدة عسكرية في العراق والرد الأميركي الذي تلاه بضربات جوية على فصيل موال لإيران على الحدود العراقية-السورية هو أمر "غير مقبول".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها "تعتبر تبادل الضربات بين كتائب حزب الله العراقي والولايات المتحدة في العراق وسوريا غير مقبول ويأتي بنتائج عكسية".

ودعت موسكو أيضا "كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أخرى يمكن أن تزعزع بقوة استقرار الوضع العسكري والسياسي في العراق وسوريا والدول المجاورة".

وتأتي هذه التصريحات فيما استقبل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الاثنين، في موسكو نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وردا على هجمات متكررة تستهدف مصالحها في العراق، شنت القوات الأميركية مساء الأحد سلسلة غارات على منشآت قيادة وتحكم تابعة لكتائب حزب الله، أحد أبرز الفصائل الموالية لإيران في الحشد الشعبي، أوقعت 25 قتيلا.

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ومنذ 28 تشرين الأول/أكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا إلى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.

وأسفرت أول 10 هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى أضرار مادية، غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل، إذ قتل فيه متعاقد أميركي وكانت المرة الأولى التي تسقط فيها 36 قذيفة على قاعدة واحدة يتواجد فيها جنود أميركيون، وفق مصدر أميركي.