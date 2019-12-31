الناشط العراقي المقتول انتقد إطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية

أفادت مصادر قناة "العربية" و"الحدث" في العراق، الاثنين، أن مجهولين اغتالوا الناشط علي الخفاجي في الناصرية.

وقال مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة الناصرية إن الخفاجي لقي مصرعه متأثراً بجراحه بعد تعرضه لاغتيال بإطلاق الرصاص بالقرب من علوة الخضار في حي التضحية وسط الناصرية، وذلك من قبل مجهولين يستقلون مركبة صالون، مشيرا إلى أن الضحية تم نقله إلى المستشفى.

وانتشرت صور للناشط العراقي مع اثنين من أطفاله وأخرى وهو يشير إلى لافته كتب عليها "الخائفون لا يصنعون الحرية".

ونشر نشطاء عراقيون منشورات من صفحة الناشط العراقي علي الخفاجي الذي تم اغتياله الليلة، حيث وجه فيها انتقادات إلى من أطلق الصواريخ على القواعد الأميركية وتسبب بالرد الأميركي. وقال في آخر منشور له "من أعطى المبرر لأميركا بقتل أبنائنا المرابطين هو من ضرب قاعدتهم يوم أمس بثلاثين صاروخا في كركوك. اللهم العن المتاجرين بدماء العراق".

وأضاف في منشور له اليوم قال فيه "عمي عوفونا نريد نعيش في بلدنا. الله ينتقم منكم ومن اللي جابكم".

هذا ونعى نشطاء عراقيون الناشط علي الخفاجي الذي ساهم في الحرب على تنظيم داعش المتطرف، ودعا إلى استعادة البلد من اللصوص والمجرمين، ووصفوا ما يحدث من تصفية النشطاء المدنيين بأنها جريمة ممنهجة ضد الشعب العراقي الذي خرج ليطالب بحياة كريمة واستعادة حقوقه.

استمرار الاحتجاجات

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق أن متظاهرين قطعوا كل الجسور في الناصرية، كما جرى إغلاق الدواوين الحكومية. وكانت وسائل إعلام عراقية، ذكرت الأحد، أن متظاهرين قطعوا الطريق الواصل بين محافظتي الديوانية والنجف.

ونقل موقع قناة "السومرية" العراقية عن مصدر أمني قوله، إن متظاهرين قطعوا جسر النصر الحيوي وسط محافظة ذي قار.

كما أغلق متظاهرون أغلب الدوائر الحكومية في الديوانية، ومنعوا الموظفين من الاستمرار بالدوام.

وكانت تظاهرات خرجت من ساحة التحرير، مساء السبت، باتجاه منطقتي الكرادة والجادرية اللتين تضمان مقار حزبية عدة، وذلك في آخر تطورات التظاهرات في بغداد والمحافظات الجنوبية للعراق.

كما نظم المئات من المحتجين في كربلاء اعتصامات في ساحة التربية وسط المدينة.

وفي محافظة ذي قار، استمر المتظاهرون بتطويق شركة نفط ذي قار، وطالبوا بفتح تعيينات لأبناء المحافظة.

وأكدت تنسيقية المظاهرات في محافظة ميسان جنوب العراق، أنه في حال إصرار الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء لا يتواءم مع مطالب الشعب، فإنها ستتخذ إجراءات تصعيدية، كما طالبت اللجنة بإقالة المحافظ وعدد من المديرين العامين في محافظتهم.