مقاتلات أميركية تحلق في أجواء الحدود العراقية السورية

أفادت مصادر قناة "العربية" أن طائرات أميركية مقاتلة تحلق في أجواء القائم والحدود العراقية السورية.

وكان الجيش الأميركي قد نشر مقطعاً مصوراً يوثق الضربات الجوية التي استهدف بها مقرات لميليشيات حزب الله في العراق وسوريا، الأحد.

ويظهر المقطع المصور الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل"، استهداف أحد المقرات بطائرة مسيرة عن بعد "درون" وكيفية تنفيذ الضربة وإصابة الهدف بدقة.

كما نشر الجيش الأميركي صوراً جوية تظهر بعض المقرات التي تعرضت للهجوم الجوي، وكيف ظهرت قبل وبعد الضربة.​

وكانت القوات الأميركية شنت سلسلة غارات، الأحد، على قواعد تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، على الأقل بعد يومين من هجوم صاروخي أدى للمرة الأولى إلى مقتل أميركي في العراق.

وكان مراسل "العربية" في العراق قد أفاد بارتفاع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25، بينهم 3 ضباط إيرانيين، كما أصيب نحو 50 آخرين من عناصر الحشد الشعبي العراقي جراء القصف الأميركي.

فيما كانت وكالة أنباء فرانس برس قد ذكرت أن عدد قتلى الغارات الأميركية على 5 قواعد لميليشيات حزب الله العراقي في سوريا والأنبار وصل إلى 15 قتيلاً.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات أبو علي الخزعلي، معتبرة أن هذه الغارات تشكل ردّاً أولياً.

واستهدفت مقاتلات أميركية من نوع "إف 15"، وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي، 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن المنشآت الخمس المستهدفة لحزب الله العراقي، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

وذكر البنتاغون أن الضربات جاءت رداً على مقتل متعاقد دفاع أميركي في العراق.