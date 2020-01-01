عنف جديد جنوب العراق.. حرق نقابة الأطباء في ذي قار

أشعل متظاهرون عراقيون، الأربعاء، النيران في نقابة الأطباء والصيادلة في محافظة ذي قار، جنوب العراق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وقبل أيام قللية، شهدت ساحات ذي قار مسيرات حاشدة، رفع خلالها المشاركون هتافات تؤكد عزم رجال المحافظة على الدفاع عنها وعن حقوقها.

وكانت المحافظة الجنوبية شهدت خلال الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر الماضي(2019) مجزرة عنيفة راح ضحيتها عشرات المتظاهرين. كما شهدت حرق مقار حزبية ومبنى المحافظة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، بعد أيام من المجزرة تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأواخر ديسمبر، أصدر قائد شرطة ذي قار، العميد الحقوقي ريسان كاصد الإبراهيمي، أمرا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بحوادث مقتل المتظاهرين وأخرى لتنفيذ أوامر القبض بحق المدانين، إلا أن نتائج التحقيقات لم تعلن بعد.

يذكر أن "العربية.نت" كانت حصلت في وقت سابق على وثائق سرية تكشف خطة المشرف الأمني لمحافظة ذي قار للتعامل مع المتظاهرين. وقد شملت الخطة بحسب تلك الوثائق مناطق تمركز أفرع الأمن والهدف الأساسي لها.

وكشفت المعلومات في حينه أن إحدى التشكيلات الأمنية مشتبه بتورطها في مجزرة ذي قار التي وقعت صبيحة يوم 28 نوفمبر الماضي بعد ساعات من وصول المشرف الأمني على مدينة الناصرية، الفريق الركن جميل الشمري مكلفا من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي قبل إعلان استقالته بيومين، وأدت إلى مقتل عشرات المحتجين.