"الحشد" تعلن مقتل القيادي محمد الجابري بغارة أميركية

أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي، فجر الجمعة، مقتل مدير العلاقات العامة محمد الجابري مع 4 آخرين من عناصرها في الهجوم الصاروخي، الذي استهدف مطار بغداد.

كما أضافت الميليشيا أن حصيلة قتلى الهجوم وصلت لـ 7 أشخاص.

بدوره، أكد مصدر أمني عراقي مقتل الجابري بعد استهداف سيارتين بقصف مطار بغداد.

وكان مراسل "العربية/الحدث" قد أفاد بسقوط قتلى وجرحى إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.

وأكد المراسل إغلاق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الخميس، نتجت عن صواريخ ضربت داخل المطار.

موضوع يهمك أفاد مراسل "العربية/الحدث"، فجر الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.كما أشار المراسل إلى إغلاق... قتلى وجرحى باستهداف صاروخي لمطار بغداد العراق

كما أشار إلى تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي بعد الاستهداف الذي تم بصواريخ كاتيوشا.

ونقل المراسل احتراق سيارة مدنية ومقتل سائقها بعد سقوط صاروخ عليها قرب المطار.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعاصمة في بيان لها سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد.

فيما تواردت أنباء عن صد مضادات الصواريخ الأميركية هجوم المطار.

أميركا تحذّر إيران ووكلاءها

يذكر أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، كان قد حذر إيران ووكلاءها في العراق من مواصلة أنشطتهم الخبيثة، متوعداً بالرد عليها ومواجهتها بكل صرامة.

وقال إسبر في تغريدة له على تويتر: "إلى إيران وميليشياتها بالوكالة: لن نقبل بالهجمات المستمرة ضد أفرادنا وقواتنا في المنطقة، سيتم مواجهة تلك الهجمات والرد عليها في الوقت والطريقة والمكان الذي نختاره".