مقتل سليماني.. الخزعلي يدعو للتأهب للمعركة والعامري لوحدة الصف

نقلت وسائل إعلام عراقية عن أمين عام ميليشيا "عصائب أهل الحق" المدعومة من إيران، قيس الخزعلي، قوله الجمعة، إن الهزيمة هي المصير المحتوم لأميركا وإسرائيل.

وقال الخزعلي إن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق سيكون ثمنا لقتل سليماني، وذلك في تعليق نسب إليه عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، بقصف صاروخي أميركي في بغداد.

وأضاف أن على "جميع المقاتلين التأهب للمعركة القادمة".

فيما نقل التلفزيون العراقي عن هادي العامري، قائد الحشد الشعبي، بأنه يدعو جميع القوى الوطنية لوحدة الصف وطرد القوات الأجنبية.

موضوع يهمك بعد الضربة الأميركية التي أدت لمقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، فجر الجمعة، وأبومهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد،... ترمب: قاسم سليماني كان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة أميركا

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أفادت، فجر الجمعة، أن هناك أنباء بقيام قوات المارينز الأميركية باعتقال كل من أمين عام ميليشيا "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، ورئيس منظمة بدر "هادي العامري"، في منطقة الجادرية.

فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر قوله إنه "لا صحة لاعتقال أمين عام المنظمة هادي العامري من قبل القوات الأميركية".

يذكر أن الخزعلي والعامري مصنفان على قائمة الإرهاب الأميركية.