رئيس العراق يدعو الجميع لضبط النفس بعد مقتل سليماني

ندد الرئيس العراقي برهم صالح بالضربة الأميركية التي استهدفت فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني وقيادات أخرى من الحشد الشعبي قرب مطار بغداد.

ودعا صالح كل الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت العقل وتقديم المصلحة الوطنية. وقال: "واجبنا تجنيب العراق ويلات ومآسي نزاعات مسلحة أنهكته على مدى أربعة عقود". وتابع صالح: "واجبنا أيضا التمسك بوحدتنا وتجاوز الخلافات لحماية المصالح الوطنية العليا".

موضوع يهمك أعلنت قناة "العالم" على "تليغرام"، اليوم الجمعة، أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، عيّن العميد إسماعيل قاآني قائداً لفيلق... خامنئي يعين إسماعيل قاآني قائداً لفيلق القدس خلفاً لسليماني إيران

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، أدان قبل وقت سابق العملية الأميركية التي استهدفت فجر اليوم الجمعة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، معتبراً إياها "خرقاً للسيادة الوطنية".

ودعا عبد المهدي عبر تويتر البرلمان العراقي إلى عقد جلسة طارئة، داعياً إياه إلى اتخاذ قرارات تشريعية للحفاظ على كرامة العراق وأمنه وسيادته.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أفادت، الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، جرى بعدة صواريخ من طائرة مسيرة، وأن الصواريخ استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين.

رئيس البرلمان العراقي: الاستهداف الأميركي انتهاك للمواثيق

وإلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تعليقاً على اغتيال سليماني، إن "الاستهداف الأميركي انتهاك للمواثيق الدولية"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".

وذكر الحلبوسي أن "استهداف قائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية يعد خرقاً"، مشيراً إلى أن "أي عملية عسكرية على الأراضي العراقية يجب أن تحظى بموافقة الحكومة".

ودعا "الحكومة العراقية في هذا الظرف الحساس لاتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة، لإيقاف مثل هذه الاعتداءات".