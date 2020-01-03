قتلى وجرحى باستهداف صاروخي لمطار بغداد

أفاد مراسل "العربية/الحدث"، فجر الجمعة، بسقوط قتلى وجرحى إثر صواريخ استهدفت مطار بغداد الدولي.

كما أشار المراسل إلى إغلاق مطار العاصمة العراقية وتوقف الملاحة الجوية بعد انفجارات عنيفة هزّت العاصمة، الجمعة، نتجت عن صواريخ ضربت داخل المطار.

ولفت إلى تحليق مكثف لطيران التحالف الدولي بعد الاستهداف، الذي تم بصواريخ كاتيوشا.

Urgent shelling targeted #مطار_بغداد Caused initial losses by burning two cars, at most, and civilian sources confirming the injury of air cargo warehouses. Also, news reports that American forces are now entering the airport and controlling the control and control towers. https://t.co/smh6tF2hxK — IDG (@Richard06327523) January 2, 2020

ونقل المراسل احتراق سيارة مدنية ومقتل سائقها بعد سقوط صاروخ عليها قرب المطار.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعاصمة في بيان لها سقوط 3 صواريخ على مطار بغداد.

فيما تواردت أنباء عن صد مضادات الصواريخ الأميركية هجوم المطار.

كما أفادت الأنباء بمقتل مسؤول التشريفات وقادة إيرانيين بينهم قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والقيادي البارز في الميليشيا أبومهدي المهندس، في ذات الهجوم، وهو ما أكدته ميليشيا الحشد بنفسها، حيث أعلنت مقتلهما ومقتل مدير العلاقات العامة، محمد الجابري، في الهجوم على مطار بغداد.

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من جهة أخرى، أكد مصدر أمني، مساء الخميس، تسجيل حالات اختناق ضمن مقتربات ساحة الوثبة في محيط العاصمة العراقية.

وأضاف أنه "تم تسجيل حالات اختناق قرب ساحة الوثبة نتيجة اشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب المتواجدة في تلك المنطقة.

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كما نوّه إلى أن "الاشتباكات مستمرة بين المتظاهرين والشغب في الوثبة".

في السياق، أشار المصدر إلى أن متظاهرين في محافظة ميسان، أغلقوا طريقين استراتيجيين، أحدهما باتجاه البصرة والآخر باتجاه ذي قار.

كما أضاف أن "العشرات من المتظاهرين أغلقوا مساء اليوم، طريق ميسان – البصرة".



ونوّه إلى أنه تم إغلاق طريق البتيرة العام في محافظة ميسان باتجاه مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار".

هدوء حذر وفتح طرق

يذكر أن القوات الأمنية العراقية كانت أعادت الخميس، فتح طريقي ساحة النسور وشارع الزيتون والطرق المؤدية إلى مداخل ومخارج المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت الوكالة أنه "تم افتتاح طريق ساحة النسور باتجاه شارع المطار وقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وطريق نفق الزيتون بعد رفع جميع القطوعات من هذه الطرق".

كما ذكرت أن "الافتتاح كان بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء، اللواء جاسم يحيى عبد، ورئيس أركان قيادة الشرطة الاتحادية اللواء أحمد حاتم الأسدي، ومدير المرور العام اللواء زهير عبادة مروح وممثل عمليات بغداد".

وأتت تلك الخطوات بعد أن نصب العشرات من رجال الميليشيات ومؤيدوهم خيامهم أمام أبواب السفارة الأميركية في بغداد، حيث قضوا ليلتهم مساء أمس، بعد يوم واحد من اقتحامهم لمجمع السفارة، حيث احتلوا منطقة الاستقبال وحطموا النوافذ في واحدة من أسوأ الهجمات على بعثة دبلوماسية حديثاً.