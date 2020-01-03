هؤلاء قتلوا مع سليماني في الضربة الأميركية

شهد فجر اليوم الجمعة عملية أميركية منظمة، تمت باستخدام الطائرات، مستهدفةً قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وعدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، تحديداً من البوابة الجنوبية.

أسماء القتلى

وذكرت معلومات أن القتلى هم:

1. أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد.

2. قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني.

3. سامر عبد الله، صهر عماد مغنية.

4. زوج بنت قاسم سليماني.

5. محمد رضا الجابري، مدير تشريفات الحشد بالمطار.

6. حسن عبد الهادي، الحشد الشعبي.

7. محمد الشيباني، الحشد الشعبي.

8. حيدر علي، الحشد الشعبي.

كما أضافت المعلومات أن العملية نفذتها طائرات مسيرة أميركية بعد منتصف الليل، بعد عودة سليماني من دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط (أجنحة الشام)، والتي هبطت الساعة 11:00ليلاً بالتوقيت المحلي بمطار بغداد.

وتابعت أن المهندس لم يكن قادماً مع سليماني، بل كان في استقباله في المطار. ويرجح أن تسريباً وصل الأميركيين من شخص عراقي نقل المعلومة، وتم الاستهداف بعد تحرك الموكب من المطار ووصوله قرب نقطة التفتيش الخارجية. وتم نقل جثامين القتلى إلى مستشفى الكاظمية، على أن يتم التشييع صباح غد السبت ونقل أشلاء سليماني إلى إيران.

الحشد الشعبي

وكان الحشد الشعبي العراقي قد أعلن أنّ نائب رئيسه أبو مهدي المهندس، والجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قتلا فجر الجمعة الثالث من يناير (كانون الثاني) في بغداد في "غارة أميركية" استهدفت موكباً تابعاً للحشد، وهو تحالف فصائل مسلّحة موالية بغالبيتها لطهران ومنضوٍ رسمياً في القوات الحكومية العراقية.

موضوع يهمك زار عدد من المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الإيراني، آية الله علي خامنئي، الجمعة، منزل قاسم سليماني، قائد فيلق... خامنئي وكبار المسؤولين الإيرانيين في منزل سليماني إيران

وقال الحشد الشعبي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر يؤكّد مقتل نائب رئيس هيئة الحشد، أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بغارة أميركية استهدفت سيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن أن موكب سيارات يتبع للحشد تعرض أثناء مروره قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة لقصف صاروخي أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم شخصيات مهمة.

تفاصيل العملية

وبدأت العملية، فجر الجمعة، حيث استهدفت طائرات عدداً من قيادات وأعضاء في الحشد الشعبي، أثناء خروجهم من مطار بغداد، برفقه وفد غير عراقي، وأشارت الأنباء إلى تواجد بعض من القيادات الإيرانية من الحرس الثوري في المطار.

واستهدفت الضربات الأميركية المكان بقصف صاروخي تسبب بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والرجل الثاني بميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس، ومسؤول مديرية العلاقات في الحشد محمد الجابري، ومسؤول الآليات، حيدر علي، وغيرهم، فضلاً عن عدد آخر من القتلى لم يتم التعرف إليهم حتى الآن.

وأفيد أيضاً بأن القيادي في "حزب الله" اللبناني محمد كوثراني من بين القتلى.

صور لعملية استهداف #قاسم_سليماني وأبو مهدي المهندس في #بغداد ولقطات لما بعد العملية https://t.co/MEnQX9zbci — الحدث (@AlHadath) January 3, 2020

وكان التلفزيون العراقي الرسمي أول من أعلن صباح الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد أبومهدي المهندس وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق صباح الجمعة مقتل خمسة من أعضائه بينهم مسؤول العلاقات بالحشد واثنان من الضيوف كانوا بسيارتين جرى استهدافهما بمطار بغداد الدولي، وقالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفاً مهمين" في مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.

من هو قاسم سليماني؟

ولد قاسم سليماني في مدينة قم عام 1957 وترعرع في قرية نائية تدعى "رابور"، في محافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، من أسرة فلاحية فقيرة، وكان يعمل كعامل بناء، ولم يكمل تعليمه سوى لمرحلة الشهادة الثانوية ثم عمل في دائرة مياه بلدية "كرمان" إلى أن انضم الى الحرس الثوري قبيل تأسيس هذا الجهاز الأمني العسكري، الذي بدأ حملة تصفيات ضد معارضي مؤسس الجمهورية الإيرانية واضطلع بأدوار في الحرب الإيرانية العراقية.

وتدرّج قاسم سليماني في مناصب قيادية في الحرس الثوري إلى أن عيّن قائداً لفيلق القدس، الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني، وتحول خلال السنوات الماضية إلى رمز للتدخل في البلدان المجاورة خصوصاً في سوريا والعراق.

وكان يصفه مرشد الجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، بـ "الشهيد الحي" لكنه يصف نفسه بـ "الجندي المخلص لولي الفقيه".

كوثراني من بين القتلى؟

وأفيد أيضاً بأن القيادي في "حزب الله" اللبناني، محمد كوثراني، من بين القتلى.

وكان التلفزيون العراقي الرسمي أول من أعلن صباح الجمعة مقتل نائب رئيس هيئة الحشد، أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في قصف استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.

وأعلن الحشد الشعبي في العراق صباح الجمعة مقتل خمسة من أعضائه، بينهم مسؤول العلاقات بالحشد واثنان من الضيوف كانوا بسيارتين جرى استهدافهما بمطار بغداد الدولي، وقالت مصادر بالحشد الشعبي إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون "ضيوفا مهمين" في مطار بغداد، حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.



أبو مهدي المهندس

وذكر موقع إندبندنت عربية أن أبو مهدي المهندس، واسمه الحقيقي، جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، مواليد 1954 في البصرة، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، لكنه يعتبر على نطاق واسع قائده الفعلي، وقد أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء. دخل عام 1973 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1977 وحصل على الدكتوراه في الاختصاص نفسه.

ارتبط اسمه في ذاكرة العراقيين بمشاهد تعذيب أسرى الجيش العراقي في طهران عام 1985.

وفي عام 1985 أصبح عضواً في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ومارس عمله كسياسي في المجلس وعسكري في فيلق "بدر"، ومن ثم قائداً للفيلق حتى أواخر التسعينيات.

ويعد المهندس أحد المطلوبين للسلطات القضائية الكويتية والأميركية والشرطة الدولية، بعد اتهامه بتفجير السفارتين الأميركية والفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي.

وبعد تشكل الحشد الشعبي، تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة.

"حزب الله" العراقي

وتتّهم واشنطن تحديداً كتائب "حزب الله" العراقي، الفصيل المنضوي في الحشد الشعبي، بالوقوف خلف هجوم صاروخي استهدف قاعدة في شمال العراق، وأدّى إلى مقتل متعاقد أميركي.

وليل الأحد، شنّت واشنطن غارات جوية على قواعد لكتائب الحزب، أسفرت عن مصرع 25 من مقاتلي الفصيل الموالي لإيران.

وأثارت هذه الغارات استياء في العراق بلغ ذروته الثلاثاء بمهاجمة آلاف العراقيين المؤيدين لفصائل مسلحة موالية لإيران السفارة الأميركية في بغداد.

وانسحب المتظاهرون من محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، الأربعاء، لكن هجومهم غير المسبوق الذي تخلله رشق السفارة بالحجارة وكتابة عبارات على جدرانها وإضرام النيران حولها، أثار مخاوف من أن يتحول العراق إلى ساحة لتسوية الخلافات بين إيران والولايات المتحدة.