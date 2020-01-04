أردوغان يؤكد للرئيس العراقي دعمه لسيادة البلاد

تلقى الرئيس العراقي، برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيه الأخير ضرورة التعاون الدولي والإقليمي لحل الأزمات، نقلاً عن التلفزيون العراقي.

وأبدى أردوغان في الاتصال حرصه على استقرار العراق ودعم وحدته وحماية سيادته واستقلاله ومنع تحوله إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية.

واتفق صالح وأردوغان على أن الأولوية يجب أن تبقى لمحاربة التطرف والإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة.

والسبت، تجمع الآلاف من المشيعين في موكب جنازة عبر بغداد لأكبر جنرالات إيران، قاسم سليماني، وغيره من قادة الميليشيات الذين قتلوا في غارة جوية أميركية.

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وشارك رئيس الوزراء العراقي المستقيل، عادل عبدالمهدي، في مراسم التشييع، وكان العديد من المشيعين يرتدون ملابس سوداء، ويحملون أعلاما للعراق والميليشيات المدعومة من إيران.

وأقفلت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق طرقات العاصمة بغداد، حيث تجمع المشيعون في موكب حول نعشي سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أبرز مساعديه في العراق، واللذين قتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.