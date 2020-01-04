التحالف ينفي تنفيذ ضربة جوية قرب معسكر التاجي العراقي

ذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، اليوم السبت، أنه لم ينفذ أي ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد. وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي (شمال بغداد) خلال الأيام الماضية".

كما نفى الجيش الجيش العراقي ما أُعلِنَ عن غارة جوية أميركية جديدة استهدفت ميليشيا الحشد الشعبي بمنطقة التاجي شمال بغداد.

ويأتي نفي التحالف الدولي بعد تداول أخبار عن استهداف رتل تابع لفصيل عراقي، قرب معسكر التاجي، قتل 6 منهم، وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة.

ميليشيات الحشد بعدما أكدت وقوع ضربة جوية، ونفت مقتل قياديين تابعين لها على إثرها، تراجعت عن ذلك التصريح وقالت في بيان إن قافلتها الطبية في التاجي لم تتعرض لضربة جوية أميركية اليوم.

وفي وقت سابق، نفى الحشد الشعبي العراقي مقتل شبل الزيدي، الأمين العام لحركة العراق الإسلامية "كتائب الإمام علي"، في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.

فيما أفادت وكالة رويترز عن مصدر عراقي بمقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

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وكان التلفزيون الرسمي العراقي أفاد باستهداف غارة جوية أميركية جديدة، فجر السبت، قيادي في الحشد الشعبي شمال بغداد، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس" أنّ الغارة "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى" من دون أن يحدّد عددهم.

وأفادت وكالة "رويترز" عن مصدر عراقي بمقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.