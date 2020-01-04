حامد الجزائري نائب قائد ميليشيا الخراساني ينفي مقتله في تسجيل صوتي

نفى حامد الجزائري، زعيم سرايا الخرساني إحدى فصائل الحشد الشعبي في العراق، مقتله في تسجيل صوتي.

واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمال بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ الغارة "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى" من دون أن يحدّد عددهم.