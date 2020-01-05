صواريخ تقصف وسط بغداد ووقوع إصابات

أعلن الجيش العراقي، الأحد، أن 6 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، 3 منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين، و3 أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.

في التفاصيل، أكد الجيش العراقي في بيان، سقوط صواريخ على وسط العاصمة بغداد.

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كما أكدت المصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

وبحسب مصادر بالشرطة أصيب 6 أشخاص.

وأفاد سكان في بغداد بوجود تحليق كثيف للطيران الأميركي في تلك المنطقة.

تأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق من الأحد، عن قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد.

حالة تأهب قصوى

في السياق ذاته، أشار مسؤول أميركي لوكالة رويترز أن قوة الصواريخ الإيرانية في حالة تأهب قصوى في كل أنحاء البلاد.

كما أكد المسؤول أنه من غير الواضح ما إذا كانت حالة التأهب في إيران دفاعية أم لكي تكون طهران أكثر استعداد للهجوم.

ونوّه إلى أن الجيش الأميركي يتابع عن كثب أي تحركات أخرى للقوات الصاروخية الإيرانية.

العصائب تهدد

من جهة أخرى، وفي إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق، من أجل الدفع إلى خروج القوات الأميركية من البلاد، بعد الضربة الأميركية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق العراقية، قيس الخزعلي، الأحد، إن ميليشياته لن تسكت على ما أسماه "الاعتداء على العراق".

وهدد قائد عصائب أهل الحق باستهداف القواعد والمعسكرات الأميركية في العراق.