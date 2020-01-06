شاهد عناصر حزب الله العراقي تقتحم ساحة التظاهر بالبصرة

اقتحمت عناصر تابعة لميليشيات حزب الله العراقي، اليوم الاثنين، ساحة التظاهر في البصرة، ورفع عناصر الميليشيات صور قاسم سليماني الذي قتل، الجمعة، بضربة أميركية في بغداد.

وفي الناصرية، أفادت مصادر "العربية" أمس بإطلاق عناصر ميليشيا حزب الله العراقي الرصاص الحي على المتظاهرين، بعد أن رفض المحتجون دخول نعشين رمزيين لأبو مهدي المهندس، نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي، وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري اللذين قتلا ومعهما ضباط إيرانيون وعناصر بميليشيا الحشد بعملية عسكرية أميركية في بغداد فجر الجمعة الماضي.

في حين رد المتظاهرون بإضرام النار في سيارة تابعة للحزب.

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إلى ذلك، أقدم المحتجون على حرق مبنى مقر هيئة الحشد الشعبي وسط الناصرية، وسبق ذلك محاولة قيادة شرطة ذي قار تهدئة الموقف، لكن المتظاهرين عادوا بعد ذلك وأحرقوا المقر.

وأتت تلك التوترات على خلفية صدام وقع بين المحتجين وعدد من المشيعين الذين أصروا على حمل جثمانين رمزيين لسليماني والمهندس.

يذكر أن مدينة الناصرية، شهدت صباح أمس الأحد، قطع جميع الجسور الرئيسية، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

يذكر أنه منذ الأول من أكتوبر الماضي يشهد العراق، كما محافظات الجنوب، ومنها واسط وذي قار، تظاهرات واحتجاجات يتخللها قطع للطرق، وإضرابا عن الدوام للمطالبة بإجراء إصلاحات وزارية ودستورية، وتوفير فرص عمل، والكشف عن المتسبب بقتل المتظاهرين.