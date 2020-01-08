الجيش العراقي: 22 صاروخا على القاعدتين ولا إصابات بصفوفنا

أكد الجيش العراقي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الصاروخي الإيراني على القواعد الأميركية في العراق لم يسفر عن وقوع أية خسائر ضمن القوات العراقية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية أن "العراق تعرض من الساعة 01:45 ولغاية الساعة 02:15 (بالتوقيت المحلي) فجر يوم 8 كانون الثاني/يناير 2020، إلى قصف بـ22 صاروخا".

وأضاف البيان أن "نحو 17 صاروخاً سقط على قاعدة عين الأسد الجوية" التي تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في محافظة الأنبار بغرب البلاد، مضيفاً أن "من ضمنها صاروخان لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت".

موضوع يهمك تم تداول عدد من الصور لأحد الصواريخ الإيرانية، التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين أميركيتين في العراق،... صور لأحد صواريخ إيران.. سقط بأربيل ولم ينفجر العراق

كما أكد البيان سقوط "5 صواريخ على مدينة أربيل" عاصمة كردستان العراق.

وبيّن الجيش العراقي أن "جميع الصواريخ سقطت على مقرات التحالف". وأضاف البيان أن "الهجوم الصاروخي على القواعد الأميركية لم يسجل خلاله أية خسائر ضمن القوات العراقية".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان فجر الأربعاء أنّه أطلق "عشرات الصواريخ أرض - أرض" على قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، مؤكداً أن العملية جاءت "انتقاما لاغتيال" قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ويأتي هذا الهجوم بعد خمسة أيام من مقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد العراقي أبو مهدي المهندس الذي كان يعتبر رجل طهران الأول في العراق، في ضربة بطائرة مسيّرة أميركية قرب مطار بغداد الجمعة.