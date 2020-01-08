الحلبوسي يدين "الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية"

دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأربعاء "الانتهاك الإيراني للسيادة" في بلاده، وهو ابن محافظة الأنبار حيث قاعدة عين الأسد التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني فجراً رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال الحلبوسي في بيان "نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات".

موضوع يهمك قال قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية التابعة للحشد الشعبي والموالية لإيران، اليوم الأربعاء، إن إيران... زعيم "العصائب": الرد العراقي لن يكون أقل من حجم رد إيران العراق

وقصفت إيران بصواريخ باليستية، فجر الأربعاء، قاعدتين في العراق (في الأنبار وكردستان) يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقتل سليماني، ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وضباط إيرانيون كبار ومسؤولون في الحشد الشعبي بضربة أميركية فجر الجمعة قرب مطار بغداد.

تحالف القوى العراقية يدين الصمت الحكومي

وفي سياق متصل، أدان تحالف القوى العراقية "الصمت الحكومي المتكرر لانتهاكات السيادة العراقية وضعف إجراءاتها في ضمان سلامة الأرض والمواطنين العراقيين".

وطالب التحالف بتشكيل حكومة عراقية فاعلة قادرة على إدارة ملف السياسة الخارجية وحفظ سيادته. واعتبر التحالف أنه يتوجب على الحكومة العراقية تقديم شكوى ضد أي انتهاك إقليمي أو دولي للعراق.

وتابع البيان: "وفي الوقت الذي ندين انتهاك السيادة العراقية، فإننا نطالب دول الجوار والولايات المتحدة الأميركية باحترام سيادة العراق والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظِّمة للعلاقات بين الدول، كما ندعو في الوقت نفسه الشركاء إلى تحمل مسؤولياتهم الدستورية، واتخاذ قرار مسؤول في ترشيح شخصية مقبولة وطنيا لإنتاج حكومة عراقية فاعلة قادرة على إدارة ملف السياسة الخارجية، وتنظيم علاقات العراق وحفظ سيادته".