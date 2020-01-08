عبد المهدي أبلغ السفيرين الألماني والفرنسي رفض العراق لانتهاك سيادته

أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بضرباتها على الأميركيين في العراق. يأتي ذلك فيما أبلغ عبد المهدي السفيرين الألماني والفرنسي رفض العراق لانتهاك سيادته.

وقال إن طهران أكدت لبغداد أن القصف سيقتصر على مواقع للجيش الأميركي.

وأضاف عبد المهدي: "لم تردنا حتى الآن أي أنباء عن خسائر بشرية في قواتنا أو القوات الأميركية".

وأكد أن هذه "الأزمة الخطيرة تهدد المنطقة والعالم بحرب مدمرة".

وشدد عبد المهدي على "رفض أي انتهاك لسيادة العراق والاعتداء على أراضيه".

موضوع يهمك ضربت هزتان أرضيتان جنوب غرب إيران بالقرب من مفاعل بوشهر النووي، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء. وبحسب هيئة المسح... إيران.. هزتان أرضيتان قرب مفاعل بوشهر النووي إيران

وإلى ذلك، أفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية بتلقي "رسالة شفوية رسمية من إيران بشأن الرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني"، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية على تطبيق "تليغرام".

وقتل سليماني الأسبوع الماضي في قصف أميركي على سيارته فور خروجه من مطار بغداد الدولي.