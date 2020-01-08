زعيم "العصائب": الرد العراقي لن يكون أقل من حجم رد إيران

قال قيس الخزعلي، زعيم ميليشيا "عصائب أهل الحق" العراقية التابعة للحشد الشعبي والموالية لإيران، اليوم الأربعاء، إن إيران قامت بالرد الأولي على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة، مضيفاً أن الوقت حان للرد العراقي.

وقال الخزعلي، الذي تصنف الولايات المتحدة ميليشياته "منظمة إرهابية" على "تويتر"، إن الرد العراقي لن يكون أقل من الإيراني.

وكتب في تغريدة أن "الرد الإيراني الأولي" على مقتل سليماني "حصل". وأضاف: "الآن وقت الرد العراقي الأولي" على مقتل أبو مهدي المهندس، نائب هيئة الحشد الشعبي الذي قضى في نفس الضربة مع سليماني.

موضوع يهمك أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن إيران أبلغت بلاده بضرباتها على الأميركيين في العراق. يأتي ذلك فيما أبلغ... عبد المهدي أبلغ السفيرين الألماني والفرنسي رفض العراق لانتهاك سيادته العراق

وتابع: "ولأن العراقيين أصحاب شجاعة وغيرة فلن يكون ردهم أقل من حجم الرد الإيراني وهذا وعد"، حسب تعبيره.

بدورها، أعربت "حركة النجباء"، إحدى فصائل الحشد الشعبي الرئيسية بقيادة أكرم الكعبي، في تغريدة عن "شكرها" لإيران وتوعدت بـ"الثأر" وبمواصلة القتال ضد القوات الأميركية.

وقتل قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وضباط إيرانيون كبار ومسؤولين في الحشد الشعبي بضربة أميركية فجر الجمعة قرب مطار بغداد.

وقصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أميركيون ردّاً على مقتل سليماني.

ويمثل الرد الإيراني منعطف تصعيد جديداً يُخشى أن يؤدّي الى اندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية.