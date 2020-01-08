صور لأحد صواريخ إيران.. سقط بأربيل ولم ينفجر

تم تداول عدد من الصور لأحد الصواريخ الإيرانية، التي أطلقها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين أميركيتين في العراق، الأربعاء، حيث وقع الصاروخ بشمال غرب مركز مدينة أربيل ولم ينفجر.

وأعلن البنتاغون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخاً" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأميركية، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الرد" على هذه الضربة التي قالت طهران إنّها شنّتها انتقاماً لمقتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان، في بيان إنّه مساء الثلاثاء "قرابة الساعة 5:30 (22:30 غرينتش) من 7 يناير أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً باليستياً على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق".

من جهته، علن الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسبما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي.

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كما كشفت وكالة "تسنيم" عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.

فيما أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن القوات الأميركية ردت باستهداف العجلة التي أطلقت الصواريخ على القاعدة.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، بوقوع خسائر مادية محدودة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد تابعة للولايات المتحدة الأميركية بالعراق، فيما أكد مسؤول أميركي أن معظم الصواريخ الإيرانية لم تصب أهدافها.