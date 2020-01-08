فرنسا لن تنسحب من العراق.. وإسبانيا تنقل قوات للكويت

بعد ضربات صاروخية إيرانية استهدفت قوات تقودها الولايات المتحدة، أعلنت فرنسا، الأربعاء، أنها لا تعتزم سحب قواتها من العراق، فيما ذكرت إسبانيا أنها ستنقل جانبا من قواتها من العراق إلى الكويت.

وأكد نائب رئيس وزراء إسبانيا أن بلاده ستعيد نشر بعض قواتها المتواجدة في العراق إلى الكويت.

ومن جانبه، قال مصدر حكومي فرنسي، الأربعاء، إن بلاده لا تعتزم سحب قواتها البالغ قوامها 160 جنديا من العراق.

موضوع يهمك أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الأربعاء، بوقوع خسائر مادية محدودة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد... البنتاغون: خسائر محدودة جراء هجمات إيران على قواعدنا بالعراق أميركا

وكان متحدث عسكري فرنسي أفاد في وقت سابق أنه ليس هناك قتلى أو جرحى فرنسيين جراء الهجوم الإيراني في العراق.

وفي سياق ردود الأفعال، أعلنت وزارة الدفاع السلوفينية عن سحب جنودها الستة من العراق في أعقاب الهجوم على قاعدة أربيل.

كما قررت كرواتيا سحب جنودها الـ 14 من العراق إلى الكويت، وعودة 7 جنود آخرين إلى كرواتيا عقب إنهاء فترة خدمتهم.

وجاء الهجوم الإيراني على قاعدتين للقوات الأميركية في العراق خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء ردا على ضربة بطائرة أميركية مسيرة قتلت قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في بغداد مما أثار مخاوف من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط.