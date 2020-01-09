خارجية العراق تبلغ إيران رفضها قصف معسكرات على أراضيها

استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الإيراني في البلاد الخميس، على "خلفية قيام إيران بقصف معسكرات داخل العراق تضم قوات عراقية وغير عراقية".

وقد أناب السفير عنه القائم بالأعمال المؤقت السيد موسى طبطبائي وذلك لوجوده في ايران في مهمة رسمية. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال رفض الحكومة العراقية تلك الاعتداءات واعتبارها خرقاً للسيادة العراقية، وكذلك دعوة جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية الحسابات. وقد جرى التأكيد على أن العراق بلد مستقل، وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين.

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وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن الثلاثاء، أنه نفذ هجوماً صاروخياً على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غرب العراق، وقاعدة أخرى في أربيل، والاثنتين تضمان قوات أميركية. وبعد الاستهداف، قال الحرس الثوري الإيراني إن أي إجراءات تتخذها الولايات المتحدة للرد على الهجمات التي شنتها طهران على أهداف أميركية في العراق سيقابله رد جديد، حسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي. كما كشفت وكالة "تسنيم" عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.

فيما أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن القوات الأميركية ردت باستهداف العجلة التي أطلقت الصواريخ على القاعدة.

وأفادت مراسلة "العربية" و"الحدث" في واشنطن، بأن الأنباء أفادت بإطلاق أكثر من 10 صواريخ من إيران، 6 منها أصابت الأهداف، ولم تصب 4 منها أهدافها. فيما أعلن الجيش العراقي سقوط 22 صاروخاً في العراق إثر الضربات الإيرانية ولا خسائر في صفوف قواتها.