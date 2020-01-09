وزير الخارجية العراقي يدعو إلى تجنب سياسة المحاور

دعا وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الخميس، إلى إبعاد البلاد عن سياسة المحاور، وقال إن أي تصعيد في المنطقة يصب في مصلحة الإرهابيين.

هذا وتبرأت ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، الخميس، من قصف السفارة الأميركية في بغداد أو غيرها من أوجه الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

وقال القيادي بميليشيا الحشد الشعبي جواد الطليباوي لوكالة الأنباء العراقية إن "الحديث عن استهداف الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء بقصف صاروخي هو كلام عار عن الصحة وغير دقيق"، مضيفاً أن "الحشد ليس لديه أي عمليات عسكرية ضد السفارة الأميركية أو غيرها من التواجد العسكري الأجنبي".

وأضاف الطليباوي أن قصف المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية، في بغداد بالصواريخ قد يكون "تصرفاً انفعالياً وفردياً"، كما اعتبره "محاولة من بعض الجهات لتشويه سمعة الحشد وخلط الأوراق".

ودعا "الأطراف التي تقصف المنطقة الخضراء" للتوقف عن تلك الأعمال، معتبراً أنها "تسيء لفصائل الحشد".

وشدد على أن ميليشيات الحشد لا تخالف "تعليمات القائد العام للقوات المسلحة" وعلى أنها تلتزم بالمهمة الموكلة إليها، وهي مساندة القوات الأمنية.

موضوع يهمك تعرض قناة "العربية" في وثائقي حصري بعنوان " #الأسرار_الكبرى.. جماعة الإخوان"، الجزء الثالث، مشاهد حصرية تعرض لأول مرة... "الأسرار الكبرى".. مشاهد حصرية لعنف الإخوان في انتفاضة السودان العرب و العالم

بدوره، نأى زعيم "عصائب أهل الحق" بميليشياته عن قصف السفارة الأميركية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي قوله: "نحن لا نستهدف البعثات الدبلوماسية مطلقاً، وحالياً لا نستهدف السفارة الأميركية".

وكان الجيش العراقي قد أكد أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا ببغداد مساء الأربعاء داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مباني حكومية وبعثات أجنبية لكن ذلك لم يتسبب في سقوط ضحايا.