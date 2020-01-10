بومبيو لعبدالمهدي: سنحرص على حماية الشعبين الأميركي والعراقي

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، دان الهجوم الصاروخي الإيراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، أن بومبيو أكد خلال اتصاله مع عبد المهدي إدانة واشنطن لإطلاق إيران للصواريخ الباليستية على موقعين داخل العراق، يحتضنان قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة ستعمل كل ما هو ضروري "لحماية الأميركيين والعراقيين والدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين".

وكانت الخارجية العراقية قد استدعت السفير الإيراني في بغداد، الخميس، وأبلغته رفضها القصف الإيراني على مقرات عسكرية على الأراضي العراقية.