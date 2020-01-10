كربلاء.. رصاص واشتباكات بين الأمن والمحتجين

سقط عدد من الجرحى بعدما تجددت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة التربية وسط كربلاء، ليل الخميس الجمعة، حيث قامت قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما تسبب بإصابة عدد من المحتجين بجروح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات أطلقها ناشطون لتظاهرة مليونية مركزية في ساحة التحرير ظهر الجمعة للتأكيد على المطالب والضغط على النظام السياسي من أجل الإسراع بتنفيذها، بالإضافة إلى المطالبة بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية ووضع حد للسلاح المنفلت والفصائل المسلحة والميليشيات.

يذكر أن اشتباكات وقعت في وقت سابق الخميس بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، فيما استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

وأجبرت المظاهرات التي طالبت بمكافحة الفساد وتحسين مستوى المعيشة ووضع حد للنفوذ الإيراني، رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، الشهر الماضي، فيما فشلت حتى الآن كل مساعي تشكيل حكومة جديدة.