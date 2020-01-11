سفير بريطانيا يطالب بالتحقيق في مقتل صحافي البصرة

أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي السبت، مقتل الصحفي العراقي أحمد عبد الصمد في البصرة، مطالباً السلطات ببدء التحقيق.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "ندين مقتل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي أمس في البصرة".

كما أضاف "من المهم للغاية أن تبدأ السلطات العراقية الآن بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة مرتكبيها حيث لا يمكن لأي فرد أو فئة أن تعلو فوق حكم القانون".

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يذكر أن اغتيال الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد، تم أمس الجمعة في البصرة من قبل مجهولين.

وأظهر فيديو تعرض عبدالصمد وهو مراسل قناة "دجلة"، لرصاصة مباشرة في الرأس قضت على حياته، فيما كانت الدماء تسيل على وجهه، بقي هو جثة هامدة وهو جالس في المقعد الأمامي في السيارة بجوار السائق، وهو مصور يدعى صفاء غالي الذي أصيب أيضاً وتوفي متأثراً بإصابته.