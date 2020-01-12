بغداد.. مجهولون يغتالون قيادياً بارزاً بالحشد الشعبي

لقي قيادي بارز من ميليشيا الحشد الشعبي، السبت، مصرعه في العاصمة العراقية بغداد.

في التفاصيل، قتل طالب عباس الساعدي، وهو آمر ما يعرف بـ"لواء كربلاء" التابع لميليشيا الحشد الشعبي في بغداد.

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بدوره، أكد مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، لوسائل إعلام محلية مقتل الساعدي، قائلا: "بحسب المعلومات الأولية فإن اللواء طالب محمد الساعدي وهو آمر لواء الحشد الشعبي في كربلاء التابع لوزارة الدفاع قتل اليوم في بغداد".

مسلحون مجهولون

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية لم تسمها القول: إن مسلحين مجهولين اغتالوا آمر ما يعرف بـ"لواء كربلاء" طالب الساعدي مساء اليوم في مدينة الصدر ببغداد برفقة اثنين من حراسه.

يشار إلى أن الناشطين في الاحتجاجات من صحافيين وطلاب ومحامين وغيرهم يتعرضون منذ أشهر إلى هجمات منسقة من عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب، إلا أن وتيرة الاستهداف تصاعدت بصورة كبيرة في الأسابيع الأخيرة.