تشييع ناشط عراقي قتل بـ 4 رصاصات من كاتم للصوت

شيع العراقيون، الاثنين، الناشط العراقي، حسن هادي مهلهل، الذي اغتيل في وقت سابق بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار العراقية.

وأطلق مجهولون على الناشط 4 رصاصات من مسدس كاتم للصوت، أودت بحياته.

وتعددت حوادث تصفية الناشطين الغامضة منذ انطلاق التظاهرات في العراق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ولم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر.

وارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب محافظات أخرى.

موضوع يهمك قال قائد شرطة طهران، في بيان نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية على موقعها الإلكتروني، الاثنين، إن الشرطة في العاصمة... انتشار أمني مكثف وسط طهران.. والشرطة: الوضع على ما يرام إيران

وشهدت الاحتجاحات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، الأحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة.