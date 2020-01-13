بومبيو: ندين استهداف القاعدة العراقية وندعو للمحاسبة

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن غضبه من الهجوم على إحدى القواعد الأميركية وتسببت بإصابات في صفوف جنود عراقيين، داعيا السلطات العراقية للتحرك ومعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات.

وقال عبر حسابه على تويتر: "غاضبون من التقارير عن هجوم صاروخي آخر على قاعدة جوية عراقية. أصلي من أجل الشفاء العاجل للجرحى، وأدعو حكومة العراق إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم على الشعب العراقي".

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وتابع بومبيو: "هذه الانتهاكات المستمرة لسيادة العراق من قبل الجماعات غير الموالية للحكومة العراقية يجب أن تنتهي".

وسقطت 8 صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي. وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن قصف قاعدة "بلد" تم بـ 8 صواريخ من طراز كاتيوشا، وإن الجرحى من منتسبي القوة الجوية العراقية، بينهم ضابطان اثنان.

وغادرت غالبية القوات الأميركية قاعدة "بلد" بعد التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية. وأكد مصدر عسكري عراقي أنه "لم يبق في القاعدة أكثر من 15 جندياً أميركياً وطائرة واحدة".

Outraged by reports of another rocket attack on an Iraqi airbase. I pray for speedy recovery of the injured and call on the Government of #Iraq to hold those responsible for this attack on the Iraqi people accountable. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 12, 2020

في المقابل، أشار مسؤولون أمنيون عراقيون إلى أن "أكثر من 90 في المئة من المستشارين الأميركيين وعناصر شركتي لوكهيد مارتن وساليبورت المتخصصة بتشغيل طائرات إف 16 العراقية، انسحبوا من قاعدة بلد الجوية إلى معسكري التاجي وأربيل".