اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط العراق

ثارت، الاثنين، صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في مدينة الكوت بمحافظة واسط في وسط العراق.

كما حاصر المتظاهرون مقر شرطة مدينة واسط بالمحافظة.

وكانت المحافظة شهدت اشتباكات عنيفة، الأحد، بين المتظاهرين وقوات الأمن، سقط خلالها عشرات الجرحى.

هذا وأعلن مركز توثيق جرائم الحرب بالعراق، أن عدد قتلى التظاهرات بلغ 669 قتيلا، فيما وصل عدد جرحى الاحتجاجات إلى 25 ألف جريح.

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وأشار المركز إلى اعتقال 2800 متظاهر حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات.

وشهدت الاحتجاجات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، الأحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

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وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.

كما تعيش البلاد حالة شلل سياسي منذ استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.