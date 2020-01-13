مركز توثيق جرائم الحرب بالعراق: 669 قتيلاً بالمظاهرات

قال مركز توثيق جرائم الحرب بالعراق، إن عدد قتلى التظاهرات بلغ 669 قتيلا، فيما وصل عدد جرحى الاحتجاجات إلى 25 ألف جريح.

وأضاف مركز توثيق جرائم الحرب أنه تم اعتقال 2800 متظاهر حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات.

وشهدت الاحتجاحات الشعبية، ضد الحكومة العراقية زخما، الأحد، في النجف وذي قار وواسط وغيرها من المحافظات.

موضوع يهمك شيع العراقيون، الاثنين، الناشط العراقي، حسن هادي مهلهل، الذي اغتيل في وقت سابق بسوق الشيوخ في محافظة ذي قار... تشييع ناشط عراقي قتل بـ 4 رصاصات من كاتم للصوت العراق

وسقط عشرات الجرحى، الأحد، أمام جامعة واسط في الكوت إثر اشتباكات مع قوات الأمن. وأغلقت الجامعة أبوابها وتم تعطيل الدراسة.

يشار إلى أنه منذ أيام عدة، تنتشر دعوات من ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي لاستئناف الحراك في العاشر من الشهر الأول في السنة ليتناسب مع انطلاقته الأولى في الأول من الشهر العاشر.

ويندد العراقيون منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمونها بالفساد والمحسوبيات.

كما تعيش البلاد حالة شلل سياسي منذ استقالة حكومة، عادل عبد المهدي، ولا تزال الكتل السياسية غير قادرة على التوافق لإيجاد شخصية بديلة لرئاسة الوزراء رغم انقضاء المهل الدستورية.