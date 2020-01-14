"الفتح" العراقي: الالتفاف على خروج الأميركيين سيواجه بتصعيد

أكدت مصادر في "تحالف الفتح" العراقي، الاثنين، أن أيَّ التفافٍ من قبل القوات الأميركية على قرار خروجها من العراق سيؤدي إلى تصعيدٍ شعبيٍ ومواجهاتٍ عسكرية، وذلك بحسب ما أفادت "وكالة الأنباء العراقية".

وكان "تحالف الفتح" من أول الداعين إلى اتخاذ قرارٍ عاجل يقضي بإخراجِ كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية، واصفا بقاءَ هذه القوات بالخِنجرِ في خاصرةِ الوطن.

وطالب التحالف الحكومة العراقية باتخاذ التدابير لإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد لاسيما بعد قرار مجلس النواب الأخير.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعمل مع القادة العراقيين "لتحديد المكان الأنسب" بشأن نشر القوات الأميركية في البلاد، في أعقاب طلب من بغداد الأسبوع الماضي للاستعداد لسحب تلك القوات.

وأضاف بومبيو في لقاء في معهد هوفر في كاليفورنيا "سيتم‭‭ ‬‬في نهاية الأمر التوصل إلى حل لوضع قواتنا داخل العراق، وسنعمل مع الزعماء المنتخبين في العراق لتحديد المكان المناسب".