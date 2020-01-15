رئاسات العراق: يجب صون السيادة الوطنية من التدخلات

اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق، اليوم الأربعاء، على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وضبط النفس ومنع التصعيد. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

كما شددت الرئاسات الثلاث على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح، لافتة إلى أهمية صون السيادة الوطنية من التدخلات.

ورئاسيات العراق الثلاث هي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.

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كان المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، قد طالب الجمعة الماضي السلطات العراقية بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية في البلاد.

كما شدد في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثلة عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء، جنوب بغداد، على وجوب أن يكون العراق بلداً لكل شعبه على اختلاف انتماءاته.

إلى ذلك، قال: يجب أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه أبناؤه دون دور للغرباء.

واعتبر أن ما وقع من انتهاكات للسيادة العراقية يعكس ضعف السلطة في معالجة الأزمات، مضيفاً أن عدم معالجة الأزمة يفتح الباب أمام تدخلات خارجية لتحقيق أطماع في العراق.