بغداد تصدح منددة بالخطف.. اختفاء جديد لناشط مدني

شهدت ساحة التحرير وسط بغداد مساء الأربعاء تظاهرات تنديداً بخطف الناشطين، وعمليات الاغتيال التي باتت تطال كل صوت معارض بارز يصدح في ساحات التظاهرات.

أتى ذلك، بعد أن أفاد مصدر محلي في بغداد، في وقت سابق باختفاء الناشط المدني عبدالقاهر العاني، الثلاثاء، بعد خروجه من منزله باتجاه ساحة التحرير في بغداد.

وأكدت المعلومات أن العاني خرج من منزله في العاصمة بغداد في الساعة الواحدة صباحاً من يوم الثلاثاء الماضي باتجاه ساحة التحرير، ومن ثم اختفى.

كما أشارت إلى أنه وحتى اليوم لم يظهر أي جديد بخصوصه.

يذكر أن حوادث تصفية الناشطين الغامضة وخطفهم تعددت وتكررت منذ انطلاق التظاهرات في العراق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فيما لم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر. وقال علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية (مستقلة مرتبطة بالبرلمان) في حينه أن 29 حالة اغتيال طالت ناشطين منذ انطلاق موجة الاحتجاجات مطلع أكتوبر الماضي، وأشار إلى وقوع ثلاث محاولات اغتيال غير ناجحة.

كما أضاف أن 26 حالة اغتيال وقعت ضد ناشطين، وثلاث محاولات غير ناجحة، وقع منها في بغداد وحدها 13 حالة.

إلى ذلك، لفت إلى أن السلطات الحكومية لم تلقِ القبض حتى الآن على أي من الجناة.