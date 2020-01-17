كردستان العراق يرفض طرد القوات الأميركية من البلاد

انتقد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأميركية من العراق.

وقال في مقابلة مع موقع "المونيتور" إن "القرار لم يكن جيداً"، مشدداً على "ضرورة بقاء القوات الأميركية والتحالف في العراق" خلال الفترة الحالية.

وأوضح بارزاني أن "الأكراد والسنة لم يشاركوا في اتخاذ هذا القرار وهو ما يشكل سابقة سيئة".

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وأشار إلى أن "قرار البرلمان اتخذ من جانب الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد".



واعتبر أن قرار طرد القوات الأميركية من البلاد كان "خطوة خطيرة للغاية تفتقر للإجماع"، موضحا أنه "انتهاك لروح الدستور العراقي".

وجاء قرار البرلمان العراقي في أعقاب اغتيال أميركا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بطائرة مسيرة فور خروجه من مطار بغداد الدولي يوم 3 يناير/كانون الثاني.