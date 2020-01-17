عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم العراق

"الرصاص المجهول" يحصد أرواح نشطاء العراق.. مقتل مسعفة بكربلاء

المصدر: العربية.نت
هدى خضير
رابط مختصر

توفيت الناشطة المدنية العراقية المسعفة هدى خضير، التي لم تتخطَّ 23 عاما، الخميس، في مستشفى الكاظمية التعليمي، إثر تعرضها لرصاص كاتم للصوت من قبل مسلحين، في ساحة الاعتصام بكربلاء.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط العراقي أحمد سعدون المرشدي برصاص مجهولين قرب منزله في حي المهندسين وسط الحلة.

يشار إلى أنه رغم التحذيرات الدولية لا تزال عمليات التصفية الغامضة للناشطين والصحافيين وغيرهم مستمرة في العراق، الذي يشهد منذ الأول

من أكتوبر موجة احتجاجات واسعة انطلقت من العاصمة بغداد، لتتسع إلى محافظات الجنوب، مطالبة بـ"إسقاط نظام المحاصصة والفساد".

وتعددت حوادث تصفية الناشطين الغامضة منذ انطلاق التظاهرات في العراق في مطلع أكتوبر الماضي.

موضوع يهمك
?
أعلن مسؤولون صينيون تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين...

فيروس غامض يضرب الصين.. وفاة اثنين وإصابة العشرات فيروس غامض يضرب الصين.. وفاة اثنين وإصابة العشرات صحة

ولم تتمكن السلطات المعنية من القبض على المتورطين في حوادث التصفية الغامضة على الرغم من أن العديد من تلك الاغتيالات وثقتها كاميرات مراقبة في الشوارع.

وكشفت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، في 23 ديسمبر/كانون الأول، أن 29 جريمة اغتيال طالت ناشطين منذ أول أكتوبر.

وارتكبت معظم جرائم تصفية الناشطين في العاصمة العراقية بغداد، إلى جانب محافظات أخرى.

كلمات دالّة

#اغتيال_نشطاء_العراق, #احتجاجات_العراق, #العراق, #كربلاء, #هدى_خضير
إقرأ أيضاً بومبيو: أدعو للسيستاني بسرعة الشفاء بومبيو: أدعو للسيستاني بسرعة الشفاء 05:29 GMT
إقرأ أيضاً كردستان العراق يرفض طرد القوات الأميركية من البلاد كردستان العراق يرفض طرد القوات الأميركية من البلاد 11:04 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر