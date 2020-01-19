بعد مقر حزب الله.. فيديو لحرق صورة قاسم سليماني بالنجف

أقدم محتجون في النجف العراقية، الأحد، على حرق صورة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية في حرم مطار بغداد قبل أسبوعين.

ومساء السبت، عمد محتجون إلى إحراق مقر ميليشيات حزب الله قرب جسر الإسكان بالكامل، احتجاجاً على عدم استجابة مطالبهم وتلبية لدعوة الحراك بالتصعيد السلمي خلال اليومين المقبلين.

كما عمد المحتجون إلى إغلاق الدوائر الحكومية في النجف بالتزامن مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات، والتي تنتهي صباح الاثنين.

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ودعا الحراك الشعبي في العراق إلى تصعيد في الـ20 من يناير الجاري بانقضاء المهل الممنوحة للسلطات بتحقيق مطالب المواطنين، لاسيما في المحافظات الجنوبية.

وكان عدد كبير من المحتجين توافد إلى ساحات التظاهر في المحافظات الجنوبية السبت والأحد، من ضمنهم طلاب الجامعات ورجال العشائر. كما جدد المتظاهرون تهديدهم للطبقة الحاكمة بالتصعيد السلمي في حال عدم الاستجابة لمطالب الحراك.

يذكر أن محافظة النجف شهدت في نوفمبر الماضي توتراً ملحوظاً بعد أن أقدم محتجون غاضبون من التدخل الإيراني في البلاد إلى احراق القنصلية الإيرانية.

وردت القوة الأمنية العراقية المكلفة بحماية القنصلية في البداية بمنع المتظاهرين من اقتحام المبنى في حينه، إلا أنها عادت وانسحبت لاحقا برفقة الهيئة الدبلوماسية.

وشهدت عدة محافظات جنوبية تظاهرات مستمرة منذ الأول من أكتوبر، رفعت خلالها شعارات منددة بالتدخل الإيراني، وبتبعية بعض السياسيين فيالبلاد للخارج.