شاهد.. اعتقال ناشط عراقي في الحلة والمتظاهرون يتدخلون

يتعرض الناشطون في احتجاجات العراق إلى مضايقات لا تنتهي، تبدأ بالاعتقالات والتهديد بالتصفية مروراً بالخطف وانتهاءً بالاغتيال، وفي أحدث سلسلة الاعتقالات هذه كشف مقطع فيديو، الأحد، عن اعتقال الناشط ضرغام ماجد من قبل الأجهزة الأمنية العراقية في مدينة الحلة - تبعد عن بغداد 100كم، فيما توجه المتظاهرون إلى مقر قيادة الشرطة للإفراج عنه.

هذا وعاشت بغداد اليوم، مواجهات عنيفة حيت تم استخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين في ساحة الطيران وسط العاصمة العراقية، وأيضاً تم إطلاق الغاز المسيل للدموع قرب ساحة التحرير، فيما حاصرت حشود طلابية وزارة التعليم.

وأفادت مصادر طبية عراقية لـ "العربية"، بسقوط قتيلين و17 جريحا خلال التظاهرات في بغداد اليوم.

كما قطع المتظاهرون طريق محمد القاسم السريع، وهو أحد أهم الخطوط السريعة في العاصمة العراقية، الذي يربطها بعدة محافظات، ويربط غالبية أحياء الرصافة في بغداد، حيث تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على طريق محمد القاسم السريع، بعد تقدم قوات الأمن على الجسر لمحاولة فتح الطريق، وبحسب مصادر طبية هناك إصابات ولا يوجد قتلى حتى الآن.

يذكر أن العراق يشهد منذ الأول من أكتوبر الماضي تظاهرات حاشدة انطلقت من أجل تنفيذ مطالب معيشية ومكافحة الفساد والبطالة، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مطالب سياسية، تتمسك برحيل الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد والتبعية.